فعاليات سباق الأطفال تنطلق اليوم

الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات سباق الأطفال في ساحة مهرجان صيف عمان بحدائق الحسين عند الساعة 9 صباحا.

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ووفقا للجمعية الأردنية للماراثونات، التي تنظم فعاليات السباق، فإنه تم تخصيص السباق للفئات العمرية من 6 سنوات إلى 14 سنة.



ويهدف سباق الأطفال الذي يقام كل عام ضمن فعاليات الأحداث؛ لتشجيع ثقافة الجري لدى الجميع، وإيمانا منها بضرورة مخاطبة كافة فئات المجتمع العمرية، وإشراكهم في الفعاليات الرياضية.



وأكدت المدير العام للجمعية لينا الكرد، حرصها على تشجيع ممارسة الرياضة للفئات العمرية الصغيرة للتمكن من تنشئة وتهيئة جيل قوي صحي محب للرياضة وقادر على المنافسة في المحافل الرياضية المختلفة.

