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الأربعاء، 27-04-2022 02:01 م

4 وفيات و76 إصابة بحوادث عمل منذ بداية 2022

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الوكيل الإخباري - أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، خاصة في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.

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ودعت الجمعية في تقرير لها اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في 28 نيسان من كل عام، إلى زيادة عدد المفتشين العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن، وتطوير مهاراتهم، وتحديث التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية باستمرار خاصة مع تطور طُرق العمل واختلافها بين الحين والآخر.


وأشار التقرير إلى إن حـوادث وإصابات العمـل تتسبب بخسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة، ويتأثر الجميع منها سواء كان الفرد المصاب أو أسرته أو المؤسسـة التابـع لها، مشيرة الى أن كلفة الوَفِيَّات والإصابات تكلف خسائر اقتصادية مرتفعة في الأردن، تقدرها الجهات المعنية بأكثر من 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل حوالي مليار وربع المليار دينار.


ووفقا للتقرير استقبلت تمكين 39 شكوى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية خلال العام 2021 والربع الأول من العام 2022 توزعت على القطاعات العمالية كالتالي (10) شكاوى في قطاع المصانع، (7) في قطاع البناء والتشييد، (5) في قطاع المطاعم، (4) في قطاع الزراعة، و(13) شكوى توزعت بين قطاعات التحميل والتنزيل، والنقل، والمحاجر، والحدادة.


ووفقا لرصد "تمكين" قضى أربعة عمال وأصيب 76 آخرون في ثماني حوادث تتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل منذ بداية العام الحالي.

 




 

 


 

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