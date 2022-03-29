مقتل شخص داخل مسجد في الزرقاء وقتل الجاني على يد ذوي المغدور

الوكيل الإخباري - توفي شخص إثر إطلاق نار داخل أحد المساجد في محافظة الزرقاء، فيما قُتل الجاني على يد ذوي المغدور.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد فجر اليوم الثلاثاء، بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته.



وأضاف أنه عند وصول أول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل أحد المنازل، إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل.



وأكّد أنه جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته كما وضُبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية.