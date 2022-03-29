الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 09:52 ص

مقتل شخص داخل مسجد في الزرقاء وقتل الجاني على يد ذوي المغدور

شرطة نجدة (3)


الوكيل الإخباري - توفي شخص إثر إطلاق نار داخل أحد المساجد في محافظة الزرقاء، فيما قُتل الجاني على يد ذوي المغدور.

اضافة اعلان

 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد فجر اليوم الثلاثاء، بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته.

وأضاف أنه عند وصول أول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل أحد المنازل، إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل. 

وأكّد أنه جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته كما وضُبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920215121830905782325

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

مبنى رئاسة الوزراء

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

w

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

12202130192142817476435

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

w

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-02 at 1.40.49 AM

ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

356609_60_1644393423

بلدية الأزرق تردم 8 آبار مهجورة

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.29 AM

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط تدعي تقديم دعم نقدي للفقراء

274523893_10224665205730868_5847992299788104545_n

رغم فسخ اتفاقية "أوتوبارك إربد" قضائياً.. السير تستمر بمخالفة المركبات واستياء كبير من المواطنين

a06f0edf-1937-47c8-806f-92bda8fb2d48

الأمن يضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة تجار ومروجين خلال حملات أمنية في عمّان وإربد - صور

1645960602329

سياحة مأدبا تطلق مبادرة "هلا بزوارنا"