400 طالب يشاركون في برنامج لمحاربة الأخبار المضللة

الوكيل الاخباري - شارك 400 طالب وطالبة من عشر مدارس حكومية في برنامج أندية الاعلام لمحاربة الأخبار المضللة الذي اختتمت فعالياته اليوم الاثنين.



ويعتبر البرنامج، الذي تنفذه منظمة "ايركس" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومبادرة مدرستي والسفارة الأميركية في عمان، جزءًا من أنشطة لامنهجية نُفذت في مدارس حكوميّة من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء، ويساعد الطلاب على معالجة المعلومات واستهلاكها بشكل ناقد.



كما أنه يسعى لنشر الثقافة الإعلامية ودعم الاستراتيجية الوطنية للحكومة فيما يتعلق بالتثقيف الإعلامي والمعلوماتي.

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