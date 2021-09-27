الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

اليمن : عشرات القتلى في معارك حول مدينة مأرب الاستراتيجية

بريطانيا: تعليق قانون المنافسة لتأمين وصول البنزين للمحطات

بايدن يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

دراسة: مزج سبوتنيك وأسترازينيكا يولد مناعة قوية

تخصيص 400 شاغر لأوائل الدبلوم التقني والفني

قرار بحبس موظفتين في مستشفى البشير

وزير الصحة يطلب خبرات في الادارة والموارد البشرية والجودة

علا الفارس ترد على أنباء إقالتها من قناة الجزيرة القطرية

إلغاء الموافقات لدخول الأردنيين إلى سوريا

40 وفاة و37960 إصابة بكورونا في بريطانيا

الإثنين، 27-09-2021 06:26 م

400 طالب يشاركون في برنامج لمحاربة الأخبار المضللة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - شارك 400 طالب وطالبة من عشر مدارس حكومية في برنامج أندية الاعلام لمحاربة الأخبار المضللة الذي اختتمت فعالياته اليوم الاثنين.

ويعتبر البرنامج، الذي تنفذه منظمة "ايركس" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومبادرة مدرستي والسفارة الأميركية في عمان، جزءًا من أنشطة لامنهجية نُفذت في مدارس حكوميّة من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء، ويساعد الطلاب على معالجة المعلومات واستهلاكها بشكل ناقد.

كما أنه يسعى لنشر الثقافة الإعلامية ودعم الاستراتيجية الوطنية للحكومة فيما يتعلق بالتثقيف الإعلامي والمعلوماتي.  

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رئاسة

تخصيص 400 شاغر لأوائل الدبلوم التقني والفني

9202121115828582163685

قرار بحبس موظفتين في مستشفى البشير

420212210572132317685

وزير الصحة يطلب خبرات في الادارة والموارد البشرية والجودة

58

إلغاء الموافقات لدخول الأردنيين إلى سوريا

920212710726877220530

الفراية : سيسمح بشحن الترانزيت من دول الخليج إلى سوريا

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

ورشة توعوية لموظفي القطاع العام حول الذكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة
04028fce-80f5-4ce5-b225-9dac78b90513

وفاة طالب أردني في روسيا

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

الحكومة تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد بالمدارس

920211121253317809354

وزير الاعلام يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

f

الحواتمة يؤكد على أهمية الإعلام الأمني في إيصال الرسالة الإعلامية

5

إعلام اليرموك تحقق نتائج متقدمة باختبارات الكفاءة الجامعية

920219182136336448876

الحكومة : برنامج تعافي سينتهي نهاية العام الحالي