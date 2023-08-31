الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 10:37 ص

403.9 ملايين دينار ارتفاع الإيرادات المحلية في الأردن خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - وصلت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 4 مليار و420 مليون و900 الف دينار بارتفاع بلغ 403 ملايين و900 الف دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.اضافة اعلان


وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الخميس إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 2 مليون و240 الف دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 179 مليون و 900 الف دينار.

وأضافت الوزارة أن ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 246 مليون و 400 الف دينار وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة، خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 5 مليون و 146 الف و 400 دينار مقابل ما قيمته 4 مليون و946 الف و100 دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 




 

 


 

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