%44 نسبة حجوزات فنادق العقبة في عطلة عيد الميلاد

الوكيل الاخباري-

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قال مفوض السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نضال المجالي، الأحد، إن نسبة حجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الميلاد بلغت 44% في فنادق العقبة كافة وعددها 69، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات الفنادق في العقبة بلغ 931 ألف عملية حجز خلال 2022.وأضاف المجالي، أن 1.9 مليون زائر وسائح دخلوا العقبة عبر المعابر الحدودية الدولية، فيما دخل العقبة في عام 2019 بأكمله 1.3 مليون سائح.وخلال الأسبوع الماضي، استقبلت العقبة 3 بواخر ومتوقع أن تصل أيضا باخرة الأحد إلى مرسى السفن السياحية تحمل على متنها قرابة 1600 سائح ، على ما ذكر المجالي.ووصف الحركة السياحية باتجاه المثلث الذهبي - البترا ووداي رم والعقبة " جيدة"، إلا أن "نسب الإشغال الفندقية متواضعة كونها تأتي بفترة الأعياد الحالية (أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية) وما يرافق هذه الأعياد من عودة إلى الأسر في كل دول العالم والاجتماع فيما بينها" بحسب ما شرح المجالي.إلا أنه سيبدأ في نهاية العام الحالي وعلى رأس السنة الميلادية "ارتفاع جيد وملحوظ في نسب حجوزات الفنادق في العقبة تصل إلى 51% حسب ما يتم رصده حتى تاريخه بالتواصل مع فنادق العقبة بجميع تصنيفاتها" وفق ما قال المجالي.وتتطلع العقبة إلى استقبال 96 باخرة سياحية العام المقبل بـ "زيادة بنسبة تصل إلى 25% عما استقبلنا خلال العام الحالي" بحسب المجالي.وعن المسافرين الذين تعامل معهم مطار الملك حسين، قال، إن عدد بلغ 200 ألف مسافر مقارنة 91 ألف مسافر العام الماضي.