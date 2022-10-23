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الأحد، 23-10-2022 02:56 م

الوطني للأمن السيبراني يعلن عن مسابقة محاربي السايبر

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية عن فتح باب التسجيل في مسابقة "محاربي السايبر" التقاط العلم، وذلك تجسيداً لدور المركز في رفع القدرات في مجال الأمن السيبراني.اضافة اعلان


وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، يمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الرابط التالي: https://ncsc.jo/CTFDemo/، حيث ستعقد المسابقة على مدار يومين 9 و 10 كانون الأول المقبل، وستقام على مرحلتين، دور تأهيلي (عبر الإنترنت)، ودور نهائي بحضور المشاركين المؤهلين إلى حرم جامعة الحسين التقنية كما تشمل مستويين، "مبتدئ"، و"متوسط ومتقدم".

وبين المركز أن الاشتراك في المسابقة يشترط أن يكون المتقدم طالب (مدرسة أو جامعة)، وأن لا يزيد عمره عن 24 عاما.


 




 

 


 

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