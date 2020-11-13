478 وفاة بكورونا في الاردن خلال آخر اسبوع

الوكيل الاخباري - ذكر التقرير الاسبوعي الصادر عن وزارة الصحة اخر حصيلة لنتائج تاثير وباء كورونا على المملكة .

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وجاء في البيان الذي يرصد الفترة ما بين الجمعة (6 تشرين الثاني) إلى الخميس (12 تشرين الثاني) تسجيل 36222 اصابة بكورونا اضافة الى 478 وفاة .



يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (6 تشرين الثاني) إلى الخميس (12 تشرين الثاني).#فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/YY2ME3dKAJ كورونا في أسبوع...يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (6 تشرين الثاني) إلى الخميس (12 تشرين الثاني). #صحتك_بتهمنا November 12, 2020



