الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حقيقة تصنيف المملكة الاولى عالمياً بعدد اصابات كورونا

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

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محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

الصحة البريطانية : 33470 إصابة جديدة بكورونا

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إسبانيا تسجل 356 وفاة و19511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

القبض على اشخاص ظهروا خلال فيديوهات وهم يقومون باطلاق عيارات نارية




الجمعة، 13-11-2020 03:38 ص

478 وفاة بكورونا في الاردن خلال آخر اسبوع

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الوكيل الاخباري - ذكر التقرير الاسبوعي الصادر عن وزارة الصحة اخر حصيلة لنتائج تاثير وباء كورونا على المملكة .

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وجاء في البيان الذي يرصد الفترة ما بين الجمعة (6 تشرين الثاني) إلى الخميس (12 تشرين الثاني) تسجيل 36222 اصابة بكورونا اضافة الى 478 وفاة . 

 

 

 


 




 

 


 

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