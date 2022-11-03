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50 ألف و938 طلبا للاستفادة من المنح والقروض لغاية الآن

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن 50 ألف و938 طلبا للاستفادة من المنح والقروض تم تقديمها حتى صباح الخميس.

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وأضاف لـ "المملكة"، أن "عملية التقديم إلكترونية محوسبة بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، وتستمر لمدة 10 أيام حتى الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 10 / 11 / 2022".


وبدأت صباح الثلاثاء، عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2022 / 2023، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان.


وأشار الخطيب إلى "5 شروط رئيسة لمن يرغب بالاستفادة من هذه المنح والقروض".


 




 

 


 

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