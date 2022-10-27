صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات الثلاثاء- أسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي عن صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح الجزئية والقروض ٤٥ ساعة لجميع الطلبة الدارسين في عدد من كليات جامعة البلقاء التطبيقية وهي كلية اربد / كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتيكنك)/ كلية الأميرة عالية /كلية الحصن.

اضافة اعلان



حيث يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من تاريخ 1-11-2022 .



كما ستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.