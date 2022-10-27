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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الخميس، 27-10-2022 10:33 ص

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات الثلاثاء- أسماء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي عن صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح الجزئية والقروض  ٤٥ ساعة لجميع الطلبة الدارسين في عدد من كليات جامعة البلقاء التطبيقية وهي كلية اربد / كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتيكنك)/ كلية الأميرة عالية /كلية الحصن.

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حيث يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من تاريخ 1-11-2022 .


كما ستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.

 




 

 


 

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