50 رحلة جوية لسياح أجانب إلى الأردن خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- أوضح مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ، أن المملكة تشهد تناميا في عدد السياح القادمين، حيث استقبل الأردن خلال أسبوع ( منذ مطلع الشهر الحالي وحتى يوم امس الاحد) ، 50 طائرة تحمل سياحا قادمين للمملكة من مختلف الدول الأوروبية عبر الطيران منخفض التكاليف التابع لكل من شركة "ايزي جت" و"رايان اير"، متوقعا ارتفاع اعدادهم مع دخول شركة طيران "ويز اير" منخفضة التكاليف منتصف الشهر المقبل.

اضافة اعلان



واضاف ان التعاقد مع شركات الطيران منخفض التكاليف جاء ضمن الخطة الحكومية المعلنة اخيرا، والتي تعمل عليها الهيئة لجذب المزيد من السياح للمملكة.



وبين أن الطيران منخفض التكاليف يعد محورا أساسيا ومهما لزيادة أعداد السياح وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال زيادة الدخل السياحي.



وقال عربيات، إن الهيئة وبالتعاون مع الوزارة تعمل على إعادة استقطاب سياح الطيران المنخفض وأنواع السياح كافة بعد تراجع أعدادهم بسبب جائحة كورونا.