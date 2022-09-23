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الجمعة، 23-09-2022 02:05 م

52045 واقعة زواج في الأردن العام الماضي وعمّان تتصدر

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الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام صادرة عن دائرة الأحوال المدنية أن 52045 شخصا تزوجوا العام الماضي في الأردن، إذ سجلت العاصمة عمان أعلى واقعات زواج بنسبة بلغت 36%.اضافة اعلان


وبحسب الأرقام التي جاءت خلال التقرير السنوي 2021، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" حلّت العاصمة عمان في المركز الأول بأعلى معدلات الزواج بنسبة 36% وبواقع 18904 حالة.

واحتلت إربد المركز الثاني بنسبة 18% وبواقع 9562 حالة زواج، تلتها الزرقاء بنسبة بلغت 13%، وبواقع 6605 حالة.

وسجلت محافظات الجنوب أقل معدلات زواج في البلاد، بحيث بلغت نسبة الزواج في كل من الطفيلة ومعان 2% وبواقع 797 حالة في الطفيلة، و970 في معان، تلتها العقبة بنسبة 2% بواقع 1158 حالة في المركز الثالث.

وبلغ مجموع واقعات الزواج في الأردن العام الماضي 50654 حالة موزعة على مختلف المحافظات، وخارج الاردن 1391 حالة بنسبة 1.16%.




 




 

 


 

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