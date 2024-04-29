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الإثنين، 29-04-2024 12:04 م

557 طنا من الخضار يرد السوق المركزي في إربد اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 899 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 557 طنا و128 طن فواكه، و24 طن ورقيات، و30 طنا ما بين الفواكه والخضار، و160 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-18 قرشا، والبصل الناشف 15-40 قرشا، والثوم 200-300 قرش، والبطاطا 35-60 قرشا، والبندورة 12-20 قرشا، والخيار 15-27 قرشا، والزهرة 15-27 قرشا، والبطيخ 12-25 قرشا، والشمام 20-45 قرشا.

 




 

 


 

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