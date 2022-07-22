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الجمعة، 22-07-2022 06:15 م

54 بالمئة نسبة الحجوزات بفنادق العقبة

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الوكيل الاخباري  - قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، إن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة وصلت إلى 54 بالمئة، فيما وصلت نسبة الحجوزات في فنادق فئة 5 نجوم إلى 91 بالمئة .

وأشار المجالي بتصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع نسبة الحجوزات جاء بسبب عودة المغتربين الأردنيين، لافتا إلى أن 400 ألف ليلة حجز تمت في فنادق العقبة خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 18.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما شهد مطار الملك حسين الدولي استقبال زهاء 1400 حركة جوية بين هبوط ومغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري .

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