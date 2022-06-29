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الأربعاء، 29-06-2022 11:26 م

وصول صهريج الغاز إلى سواقة بعد إخراجه من الميناء في العقبة

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الوكيل الاخباري - أعلن مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، وصول الصهريج الذي سقط يوم الاثنين، وتسبب تسرب الغاز منه لوفيات وإصابات، إلى ساحة النفايات الخطرة بمنطقة سواقة، بعد إخراجه من الميناء.

وتحدث المجالي عبر "المملكة" عن تطهير الصهريج بنسبة 100%، الذي يُعد الآن من "النفايات الخطرة" في ساحة الميناء بشكل كلي، وسيكون هناك تطهير للصهريج وهو النظام المتبع مع النفايات في الموقع.

وقال المجالي، إن التعامل مع الصهريج سيكون وفق قانون وزارة البيئة، الذي يشير إلى أن أي نفايات خطرة يجب أن تتلف فقط في مكب النفايات الخطرة.

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