54 شريكا كويتيا مسجلون في تجارة عمان

الوكيل الاخباري- بلغ عدد الشركاء الكويتيين المسجلين حاليا لدى غرفة تجارة عمان لمختلف القطاعات الاقتصادية 54 شريكاً، بحصة إجمالية تقدر بـنحو 204 ملايين دينار.

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وبحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمان، اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصل عدد الشركاء الكويتيين في قطاعات المواد الغذائية 6 شركاء بقيمة 13.3 مليون دينار، والصحة والأدوية ومستلزماتها 4 بقيمة 683 ألف دينار، والإنشاءات ومواد البناء 7 شركاء، بقيمة 15.1 مليون دينار، وفي القطاع المالي والمصرفي 5 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.3 مليون دينار، وقطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية شريك واحد بقيمة 2.7 مليون دينار، كما بلغ عدد الشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3، بحصة إجمالية بلغت 123 مليون دينار، في حين وصل عدد الشركاء في قطاع الخدمات والاستشارات 28 شريكا، بحصة بلغت نحو 42.1 مليون دينار.



وأشارت الغرفة إلى أن عدد شهادات المنشأ الصادرة لدولة الكويت من خلال غرفة تجارة عمان للعام الماضي، بلغت ما مجموعه 6613 شهادة، بقيمة بلغت نحو 39.6 مليون دينار، في حين بلغ عددها للربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 549 مليون شهادة بقيمة بلغت نحو 4.3 مليون دينار.



وبينت أن قيمة الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغت حوالي 20 مليار دولار، حيث تتسنم دولة الكويت قائمة الاستثمارات العربية والعالمية في المملكة في مجالات التعليم والتجارة والصناعة وغيرها من الاستثمارات التي تشغل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.



وبالنسبة للإستراتيجية الوطنية للتصدير، جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بعد السعودية والعراق والإمارات وفلسطين من بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توجهت إليها الصادرات الوطنية، إذ بلغت حصتها العام الماضي حوالي 1.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ورغم انخفاض الصادرات الأردنية خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات إلى الكويت ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بعام 2022.



وجاءت الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية سيما الخراف الحية في مقدمة المنتجات الأكثر تصديرا للكويت، تلتها المنتجات النباتية كالبندورة الطازجة أو المبردة، ومنتجات الصناعات الكيماوية والأدوية، ومنتجات صناعة الأغذية؛ ومحضرات وأصناف محفوظة من اللحوم وغيرها في حين جاء البنزين وغاز الأكسجين، والبلاستيك ومنتجاته، والمنتجات الغذائية المصنعة والسكريات في مقدمة المنتجات المستوردة.