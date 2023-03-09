55 مليون دولار مساعدات أميركية غذائية للاجئين السوريين في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، أن الولايات المتحدة ومن خلال الوكالة ستقدم 55 مليون دولار كمساعدات غذائية إضافية للاجئين السوريين في الأردن في إطار الاستجابة للأزمة السورية.

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وقالت الوكالة في بيان اليوم الخميس، إن هذا التمويل الجديد سيتيح لبرنامج الأغذية العالمي، شريك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة لأكثر من 460 ألف لاجئ سوري، حيث سيتم توفير مساعدات نقدية للأسر لشراء الطعام من المتاجر الأردنية، الأمر الذي بدوره سيدعم الاقتصاد المحلي.



وقالت "منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل ما يقارب 12 عاما، عبر مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن المجاور بحثا عن ملاذ آمن، مشيرة إلى أن الأردن يحتضن أكثر من 670 ألف لاجئ سوري مسجل، وهو ثالث أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم".



وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية أساسية للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين المعرضين للخطر في الأردن كل شهر.