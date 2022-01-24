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الإثنين، 24-01-2022 09:20 ص

أطباء وخبراء أوبئة: بهذه الطريقة يمكن كسر حلقة إنتشار كورونا في الأردن

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الوكيل الإخباري - جدد أطباء وخبراء أوبئة التشديد على أهمية تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الأردن، مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، والنسب الايجابية للفحوصات، والحالات النشطة.

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وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن زيادة معدلات التطعيم سوف تعمل بشكل واضح على "كسر حلقة إنتشار فيروس كورونا" منوهين إلى أن تلقي اللقاح هو السلاح الوحيد والفعال. 

عضو لجنة الأوبئة الدكتور مهند النسور، أشار إلى أن معدل الزيادة بعدد إصابات أوميكرون اليومية وصل الى أكثر من 45%، وقد يزيد خلال الأسبوعين القادمين. 

وقال النسور لـ " الوكيل الاخباري" إن التوقعات تشير إلى أن هذا المتحور سيكون سائداً في المملكة مع نهاية الشهر الحالي أو أول اسبوع من شهر شباط المقبل.

 

وتوقع ارتفاع الإصابات اليومية إلى أكثر من 15 ألف اصابة يوميا، والنسب الايجابية إلى 30 %.


من جهته قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن نسب التطعيم هي من تحدد الإجراءات الحكومية القادمة.


وأوضح البلبيسي، أن نسب التطعيم هي من تحد من ظهور المتحورات، مشيرا إلى أن نسبة التطعيم للفئة العمرية أكثر من 18 عاماً وصلت إلى 65%.


من ناحيته كشف عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية و لقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي أن أبرز الأسباب التي تمنع البعض من تلقي لقاح كورونا هي الشكوك في سرعة إنتاج اللقاحات في العالم مع بدايات أزمة الفيروس.


وأشار بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن آخرون ما زالوا يؤمنون بنظرية المؤامرة حول المطاعيم، وأن اللقاح جاء لشن حرب أو مراقبة الأشخاص أو التجسس على الاسرار.


وأكد على أن جميع لقاحات كورونا التي يتم اعطائها في الأردن آمنة وفعالة تماما ضد فيروس كورونا والمتحورات .

وارتفعت نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليومية في المملكة أمس الأحد و وصلت الى 19.5 %، كما ارتفع عدد اصابات كورونا النشطة لتلامس حاجز الـ 46 الفا. 

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