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الأحد، 14-11-2021 04:42 م

650 ألف شخص يسمح لهم بتلقي الجرعة الثالثة في المملكة

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأشخاص الذين مضى على تلقيهم جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 6 أشهر، نحو 650 ألف شخص و"يحق لهؤلاء تلقي جرعة ثالثة معززة"، وفق وزارة الصحة الأحد.

وبدأت فرق في وزارة الصحة إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح الواقي من الفيروس الأحد.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، لـ "المملكة"، "لا تزال المراكز تطعم للجرعة الثالثة، ولم تصلنا أعداد من تلقوا الجرعة المعززة اليوم".

"كل من تلقى جرعتي اللقاح قبل أيار/مايو الماضي، يحق لهم أخذ الجرعة المعززة" بحسب البلبيسي.

ويعتقد البلبيسي أن الإقبال على الجرعة الثالثة "سيكون جيدا" مشيرا إلى أن "الأسبوع الحالي سيوضح لنا ما هي الأعداد وكيف نسبة الإقبال على أخذ هذه الجرعات".

ويستهدف إعطاء الجرعة الثالثة الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق يمثلون حوالي 55% من سكان الأردن، ويبلغ عددهم 6.4 مليون شخص.

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