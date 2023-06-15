68.4% ارتفاع بالدخل السياحي في الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفاع الدخل السياحي خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة 68.4% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022، ليبلغ 2,826.1 مليون دولار.



تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آيار من عام 2023 نمواً نسبته 27.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).



أما خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، أظهرت البيانات أن الدخل السياحي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 68.4% ليبلغ 2,003.7 مليون دينار (2,826.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0%.



وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت الى 2,044.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 62.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 108.0%.



وفي ذات الوقت، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيار من عام 2023 بما نسبته 6.1%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار).



أما خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 48.1% ليبلغ 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار).

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