مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن ( تنمية) التي يضمن لها 9 شركات، إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تأجيل أقساط المقترضين من شركات التمويل الأصغر لشهر حزيران الحالي والذي يتزامن مع عيد الأضحى المبارك.وبيّنت الشبكة لـ" الوكيل الاخباري" أنها مُلتزمة بقرار البنك المركزي حول أي قرار يخص التأجيل من عدمه.وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس صرح سابقاً أن تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة وهمية.ووفقا لبيانات وأرقام رسمية، أنه يوجد الآن 454,612 قرض نشط من شركات التمويل الأصغر، كما يوجد 450,571 عميل نشط خلال الربع الرابع من العام الماضي.