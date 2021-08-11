698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

الوكيل الاخباري- بلغ مجموع الشكاوى الواردة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمتعلقة بخدمات الاتصالات والخدمات البريدية خلال شهر حزيران الماضي 698 شكوى.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن نسبة المعالجة بلغت 87 بالمئة من المجموع الكلي للشكاوى باستثناء شكاوى التغطية التي تتطلب وقتاً لمعالجتها من أجل التحقق من المواقع المشار اليها في الشكاوى والجولات الميدانية للتحقق من طبيعتها.



وبحسب الاحصائيات، توزعت الشكاوى الواردة للهيئة على خدمات الهواتف المتنقلة بمجموع 180، بنسبة 26 بالمئة، وخدمات الهاتف الثابت 18 بنسبة 2 بالمئة، وخدمات الانترنت 495 بنسبة 71 بالمئة، والخدمات البريدية 5 شكاوى بنسبة 1 بالمئة.



يشار إلى أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى من خلال القسم المخصص لتلقي ومتابعة الشكاوى عبر الرقم المجاني 117000، والبريد الإلكتروني [email protected]، وصفحة الفيسبوك للهيئة TRC Jordan.

