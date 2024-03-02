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السبت، 02-03-2024 01:08 م

70 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية تموز الماضي

مكة


الوكيل الاخباري - قال ممثل شركات الحج والعمرة عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن عدد المعتمرين براً وجواً منذ انطلاق موسم العمرة في نهاية شهر تموز العام الماضي وحتى الآن بلغ نحو 70 ألف معتمر.

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و أكد روبين أن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة ليس قوياً مقارنة مع الأعوام السابقة ،موضحا أن التوقعات كانت تشير الى ارتفاع الطلب على رحلات العمرة مع قرب شهر رمضان وخلاله لكن الطلب كان ضعيفا وعكس المتوقع بسبب الأحداث الجارية في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم وجود عطلة للجامعات والمدارس خلال الشهر الفضيل.


وبين أن سعر رحلة العمرة براً ولمدة 11 يوماً بلغ نحو 210 دنانير للشخص في الغرفة الرباعية تشمل تكاليف السكن بالمدينة المنورة وفي مكة المكرمة اضافة إلى رسوم التأشيرة والنقل، في حين وصلت أسعار رحلة العمرة جواً الى 375 دينارا للشخص تشمل الإقامة في المدينة ومكة أسبوعا .


وفيما يخص موسم الحج في هذا العام، قال روبين إن تكاليف الحج مرتفعة ولم نعتد على هذه التكاليف سابقا، مبيناً أن التكاليف الحاج براً وصلت الى نحو 3250 دينار، داعياً الى إشراك شركات الحج والعمرة في متابعة مخيمات عرفة ومنى.


 




 

 


 

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