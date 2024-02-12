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الإثنين، 12-02-2024 06:25 ص

الملك يلتقي بايدن في واشنطن اليوم

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الوكيل الاخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض الاثنين، ضمن زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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ويجري جلالته والرئيس بايدن مباحثات تتناول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنهما: "سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".


وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".


وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.


 




 

 


 

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