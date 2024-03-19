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الثلاثاء، 19-03-2024 03:21 م

70 شكوى صرف صحي نتيجة تساقط الأمطار في مأدبا

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الوكيل الإخباري - تعاملت مدير إدارة مياه مأدبا مع نحو 70 شكوى صرف صحي إثر تساقط كميات كبيرة من الأمطار منذ يوم أمس.

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وقال مدير الإدارة المهندس طعمة طاشمان، إن ربط مزاريب مياه المنازل على مناهل الصرف الصحي السبب الرئيسي لفيضانها، مؤكدا أن كوادر الإدارة تعمل على مدار 24 ساعة لحل تلك المشكلة.


من جهة أخرى، بين طاشمان أنه حتى الآن يتم توزيع أدوار المياه كمعتاد دون أي تغيير، كما أنه لا عكورة لآبار الهيدان لغايه الآن بسبب الأمطار، وأن محطة معالجة العكورة تعمل بشكل مستمر لضمان عدم تأخر أدوار المياه عن المواطنين.


بدوره، بين مدير أشغال مأدبا أن فرق الأشغال تتابع أحوال الطرق الرئيسية في المحافظة ولم تتعرض لأي انحرافات إلا طريق الموجب فقد شهدت عددا من الانجرافات تم التعامل معها أولا بأول وإزالتها.


وأوضح مدير زراعة مأدبا المهندس بسام أبو الغنم، أن كميات الأمطار التي تساقطت على مأدبا حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم وصلت نحو 14 ملم متر والتي رفعت نسبة الهطول المطري لهذا العام إلى 81 بالمئة.


وأضاف أن هذه الكميات من الأمطار وفي هذا الوقت من السنة مفيدة جدا للأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية خاصة أنها جاءت بعد توقف طويل للأمطار وتحسن من الموسم الزراعي.

 




 

 


 

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