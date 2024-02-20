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الثلاثاء، 20-02-2024 02:54 م

الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة ستكثف رقابتها على المنشآت بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

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وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر الرمضانية والسلع التي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

 

وأضاف أن المؤسسة ستعمل على التحقق من صلاحية الأغذية ومدخلات الإنتاج التي تدخل في صناعتها.

 

وأشار مهيدات إلى أن هناك فرق رقابية تتبع للمؤسسة وتعمل بالشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات لضمان غذاء المواطنين.

 




 

 


 

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