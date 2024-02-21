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الأربعاء، 21-02-2024 11:53 ص

كأنها "شيطان صغير" يمشي.. هكذا بدت سمكة العقرب الشيطانية في قاع خليج العقبة - فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال استكشافها مياه البحر الأحمر بخليج العقبة في الأردن،  استطاعت الغواصة المحترفة والمصورة تحت الماء، كاثرين هولزر، رصد مشهدًا مثيرًا للإعجاب لسمكة العقرب الشيطانية، التي بدت وكأنها تمشي بقاع البحر.

وتشرح هولزر لموقع CNN بالعربية أن صغار أسماك العقرب الشيطانية تتميز بألوانها المذهلة، ولكنها حين تصبح بالغة يصبح لونها باهتًا للغاية. 

وبحسب ما ذكره موقع القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإن أسماك العقرب الشيطانية تُعد من المفترسات التي تعيش في قيعان الصخور المرجانية الزاخرة بالأعشاب في مسطحات الشعاب المرجانية، ويمكن أن يصل طول الكائن البحري إلى 30 سنتيمترا.

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وتُعد أسماك العقرب الشيطانية سامة للغاية، لهذا السبب تنصح هولزر بتوخي الحذر عند الاقتراب من القاع، حيث يمكن أن تكون السمكة السامة مختبئة.


وبحسب ما ذكره موقع "Fish Base" المتعاون مع القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يمكن لسمكة العقرب الشيطانية أن تسبب إصابة مؤلمة من خلال لدغتها الظهرية السامة.


وعادة ما ترصد هولزر مشاهد فريدة من نوعها لأغرب الكائنات البحرية خلال الغوص بمياه البحر الأحمر بخليج العقبة.

وقد حظي مقطع الفيديو الذي شاركته هولزر عبر حسابها على "انستغرام" بصدى واسع النطاق من قبل متابعيها، وتلقى أكثر من 90 ألف مشاهدة.

 


 

CNN

 

 

 




 

 


 

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