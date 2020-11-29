الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

العراق: 24 وفاة و1614 إصابة بفيروس كورونا

البحرين: 130 إصابة جديدة بكورونا

إيران: 389 وفاة و12950 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: 3 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا

مزارعو عجلون: قرار تأجيل أقساط القروض ينعكس ايجابا على القطاع

توضيح حكومي حول اتخاذ قرارات جديدة وتقليص حظر التجول

الصرايرة: 10 ملايين دينار من صندوق همّة وطن لشراء أجهزة ومستلزمات طبية ولتجهيز المستشفيات الميدانية

تنويه هام من رئاسة الوزراء

أندونيسيا: 169 وفاة و6267 إصابة جديدة بكورونا

70 % نسبة إنجاز تحسين البنية التحتية في وادي العش الصناعية

الأحد، 29-11-2020 05:49 م

70 % نسبة إنجاز تحسين البنية التحتية في وادي العش الصناعية

2


الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، إن نسبة الإنجاز في مشروع تحسين الطريق الرئيسي بمنطقة وادي العش في الزرقاء تبلغ نحو 70 بالمئة؛ حيث من المتوقع الانتهاء منه مطلع العام المقبل.
اضافة اعلان

وأضاف المومني أن دوائر البلدية المعنية بتنفيذ المشروع تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع المقاول المنفذ، للانتهاء من المشروع، لافتاً إلى أنه تم إيجاد حلول جذرية بالتعاون مع الجهات المعنية لكافة العوائق التي رافقت مشروع منطقة وادي العش ليتم استكمال الطريق العام بشكل يخدم الصناعات والاستثمارات الموجودة في المنطقة وبما يعكس سمعة طيبة للبيئة الاستثمارية في الزرقاء.

من جهته، عبر رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، خلال جولة ميدانية قام بها وعدد من أعضاء غرفة صناعة الزرقاء في منطقة وادي العش الصناعية، عن تفاؤله بوصول نسبة الانجاز في مشروع تحسين البنية التحتية في منطقة وادي العش الصناعية إلى 70%، مشيراً إلى أن تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية مطلب أساسي لتحسين الاستثمار الصناعي.

وبين حمودة أن منطقة وادي العش الصناعية تعتبر من المناطق الصناعية المهمة في محافظة الزرقاء ويوجد فيها مجموعة من المصانع الكبرى، إضافة إلى موقعها المتميز بين عمان والزرقاء وقربها من مركز العمالة، لذا قامت غرفة صناعة الزرقاء بجهود حثيثة خلال السنوات السابقة من أجل تسليط الضوء على منطقة وادي العش الصناعية والمطالبة بتحسين البنية التحتية فيها لضمان تعزيز البيئة الاستثمارية والمساعدة في توليد فرص العمل لأبناء محافظة الزرقاء.

بدوره، توقع المقاول المنفذ للمشروع، المهندس سعد عليمات، أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 60 يوماً ما لم يكن هناك أي تأخير بسبب الظروف الجوية؛ إذ أن المشروع مر بمراحل متعددة أثرت على نسبة الانجاز أهمها: الاعتداء على الطريق العام، ونقل خطوط المياه وكوابل الكهرباء لتتناسب مع الطريق، إضافة إلى وجود بعض النقاط الحرجة لتصريف المياه.

وبين عليمات أن طول المشروع يبلغ 1300 متر تقريباً بقي منها بحدود 360 متراً، يتم تجهيزها حالياً باتجاه منطقة الدوار الرئيسي على مدخل وادي العش، يشمله مشروع تحسين البنية التحتية الذي يتم تنفيذه حالياً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202027193341787587527

مزارعو عجلون: قرار تأجيل أقساط القروض ينعكس ايجابا على القطاع

1120202321220257675094

توضيح حكومي حول اتخاذ قرارات جديدة وتقليص حظر التجول

بببب

الصرايرة: 10 ملايين دينار من صندوق همّة وطن لشراء أجهزة ومستلزمات طبية ولتجهيز المستشفيات الميدانية

1120202453442374889924

تنويه هام من رئاسة الوزراء

11202028205613832943397

462 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة

112020262193348676650

وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

أخبار متعلقة
1

الكشف عن موعد انتهاء مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

1220197173538963913717

إسناد 9 تهم في أولى جلسات قضية فتى الزرقاء

253139 (1)

حملة تفتيشية على وسائط النقل في الزرقاء

112020214543824517399

ايقاف 5 آبار مياه بسبب ارتفاع الملوحة في الزرقاء

6a8b2d96e2d3af39086a4d8d76d99935

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

11

تعليق دوام فرع الضمان الاجتماعي في الزرقاء