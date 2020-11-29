70 % نسبة إنجاز تحسين البنية التحتية في وادي العش الصناعية

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، إن نسبة الإنجاز في مشروع تحسين الطريق الرئيسي بمنطقة وادي العش في الزرقاء تبلغ نحو 70 بالمئة؛ حيث من المتوقع الانتهاء منه مطلع العام المقبل.وأضاف المومني أن دوائر البلدية المعنية بتنفيذ المشروع تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع المقاول المنفذ، للانتهاء من المشروع، لافتاً إلى أنه تم إيجاد حلول جذرية بالتعاون مع الجهات المعنية لكافة العوائق التي رافقت مشروع منطقة وادي العش ليتم استكمال الطريق العام بشكل يخدم الصناعات والاستثمارات الموجودة في المنطقة وبما يعكس سمعة طيبة للبيئة الاستثمارية في الزرقاء.من جهته، عبر رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، خلال جولة ميدانية قام بها وعدد من أعضاء غرفة صناعة الزرقاء في منطقة وادي العش الصناعية، عن تفاؤله بوصول نسبة الانجاز في مشروع تحسين البنية التحتية في منطقة وادي العش الصناعية إلى 70%، مشيراً إلى أن تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية مطلب أساسي لتحسين الاستثمار الصناعي.وبين حمودة أن منطقة وادي العش الصناعية تعتبر من المناطق الصناعية المهمة في محافظة الزرقاء ويوجد فيها مجموعة من المصانع الكبرى، إضافة إلى موقعها المتميز بين عمان والزرقاء وقربها من مركز العمالة، لذا قامت غرفة صناعة الزرقاء بجهود حثيثة خلال السنوات السابقة من أجل تسليط الضوء على منطقة وادي العش الصناعية والمطالبة بتحسين البنية التحتية فيها لضمان تعزيز البيئة الاستثمارية والمساعدة في توليد فرص العمل لأبناء محافظة الزرقاء.بدوره، توقع المقاول المنفذ للمشروع، المهندس سعد عليمات، أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 60 يوماً ما لم يكن هناك أي تأخير بسبب الظروف الجوية؛ إذ أن المشروع مر بمراحل متعددة أثرت على نسبة الانجاز أهمها: الاعتداء على الطريق العام، ونقل خطوط المياه وكوابل الكهرباء لتتناسب مع الطريق، إضافة إلى وجود بعض النقاط الحرجة لتصريف المياه.وبين عليمات أن طول المشروع يبلغ 1300 متر تقريباً بقي منها بحدود 360 متراً، يتم تجهيزها حالياً باتجاه منطقة الدوار الرئيسي على مدخل وادي العش، يشمله مشروع تحسين البنية التحتية الذي يتم تنفيذه حالياً.