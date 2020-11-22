ايقاف 5 آبار مياه بسبب ارتفاع الملوحة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، 5 آبار مياه احترازيا، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة عن الحد المسموح به وفقا لمواصفة المياه الأردنية.

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وبين مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة في تصريح صحفي، انه لن يتم تشغيل هذه الآبار الا بعد التأكد من سلامة العينات التي يتم أخذها من قبل الكوادر المعنية والتأكد من تشغيل وحدات المعالجة الملزمة للالتزام بمواصفات المياه الأردنية وفقا لقانون الصحة العامة.



من جهة اخرى، قامت كوادر الصحية في الزرقاء وخلال الساعات الـ48 الماضية بمخالفة 4 محطات تحلية مياه وانذار 15 محطة أخرى بسبب عدم تقيدها بالاشتراطات القياسية لمواصفة مياه الشرب المحلاة وفقاً لقانون الصحة العامة، إضافة الى إغلاق محل بصريات لعدم الالتزام بشروط ممارسة المهنة الصحية وأخذ الموافقات اللازمة.



