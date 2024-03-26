702 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 702 طنا.

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وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 496 طنا و119 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و35 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و2944 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 45 و90 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40 قرشا، والثوم 200 و350 قرشا، والبطاطا بين 40 و60 قرشا والبندورة بين 12 و20 قرشا، والجزر بين 35 و45 قرشا، والخيار بين 30 و50 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 17 و22 قرشا، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45 و70 قرشا.