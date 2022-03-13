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الأحد، 13-03-2022 12:13 م

715 الف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى اليوم الاحد 715 ألف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 656ر3 مليون شخص.اضافة اعلان


ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 63ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 41ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 28ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 09ر0 بالمئة.

 وتم تلقي 1871 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1829 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 42 ملاحظة.

 واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

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