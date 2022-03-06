نسبة التسجيل على منصة دعم الكهرباء أقل من 40% والتسجيل مستمر

الوكيل الإخباري - وصلت نسبة المسجلين على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة ما يقارب 34% من إجمالي نسبة المستهدفين للتسجيل على المنصة للاستفادة من التعرفة التي سوف تطبق في الأول من نيسان القادم.

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ووفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" بلغ عدد المسجلين على المنصة 687 ألف عداد من أصل 2 مليون عداد منزلي مُستهدف في المملكة.



هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قالت إن التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي سيبقى مستمر حتى بعد تطبيق التعرفة بداية شهر نيسان المقبل.



وأكدت الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق لـ " الوكيل الإخباري" على أن باب التسجيل مفتوح ومستمر ولا يوجد موعد لإغلاقه وهو متاح أمام جميع مستحقي الدعم.



ووفقاً للتعرفة الجديدة فإنه سيتم تقليص عدد الشرائح من 7 الى 3، بحيث يكون سعر الكيلوواط على الشريحة الأولى من 1-300 كيلوواط 50 فلسا، والشريحة الثانية 301 -600 كيلو واط 100 فلس، والشريحة الثالثة 601 فأكثر 200 فلس، إلى جانب الدعم الثابت من 2 -2.5 دينار.

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