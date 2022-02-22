دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط .. تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع عن توجه حكومي بشمول " الطلبة والموظفين غير المتزوجين" بدعم التعرفة الكهربائية المنزلية الجديدة، والتي سوف تطبق اعتباراً من نيسان المقبل.

اضافة اعلان



وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن شمول هذه الفئات بالدعم يشترط أن يكونوا متواجدين خارج محافظاتهم التي يقطنون بها.



وأشار إلى أن هذا الدعم لهذه الفئات يأتي إضافة إلى الدعم الممنوح لعائلاتهم.



ولم يبين المصدر البيانات المطلوبة من هذه الفئات للحصول على الدعم.



وكانت الحكومة أكدت بوقت سابق أن المشمولين بالتعرفة الكهربائية الجديدة هم أرباب الأسر ممن يملكون أرقام قيد مدني على دفتر العائلة.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة