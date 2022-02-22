الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في المقاصف المدرسية ومدى جواز مشاركة الطلبة برأسمالها

دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط .. تفاصيل

إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق البترول في اربد

الأزمة الأوكرانية الروسية تصعد باسعار القمح عالمياً

الخصاونة في عمّان ويخضع للحجر المنزلي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً الاربعاء - أسماء

الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل

"عرار" رمزاً عربياً للثقافة 2022

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

توجه لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

الثلاثاء، 22-02-2022 03:36 م

دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط .. تفاصيل

412602


الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع عن توجه حكومي بشمول " الطلبة والموظفين غير المتزوجين" بدعم التعرفة الكهربائية المنزلية الجديدة، والتي سوف تطبق اعتباراً من نيسان المقبل.

اضافة اعلان


وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن شمول هذه الفئات بالدعم يشترط أن يكونوا متواجدين خارج محافظاتهم التي يقطنون بها.


وأشار إلى أن هذا الدعم لهذه الفئات يأتي إضافة إلى الدعم الممنوح لعائلاتهم.


ولم يبين المصدر البيانات المطلوبة من هذه الفئات للحصول على الدعم.


وكانت الحكومة أكدت بوقت سابق أن المشمولين بالتعرفة الكهربائية الجديدة هم أرباب الأسر ممن يملكون أرقام قيد مدني على دفتر العائلة. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
170210_5_1448277952

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في المقاصف المدرسية ومدى جواز مشاركة الطلبة برأسمالها

1645536404767

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان

119669_32_1440182065

إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق البترول في اربد

image (8)

إعادة فتح طريق دير أبي سعيد – الزمالية في إربد

78_big

السفارة الكويتية لن تقيم احتفالا للعيد الوطني

WhatsApp Image 2022-02-22 at 2.34.14 PM

الخصاونة في عمّان ويخضع للحجر المنزلي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM

الفينيق يدعو الحكومة لمراجعة الحد الأدنى للأجور

WhatsApp Image 2022-02-17 at 1.11.36 PM

وزارة المياه تتطلع للاستفادة من التجربة الأمريكية

355437_4_1642011606

أكثر من 600 ألف مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية

fb5deb0f-5d29-4731-8bb9-7b84173dfa96

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

WhatsApp Image 2022-02-01 at 1.13.22 PM

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

432610_1_1636213439

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية