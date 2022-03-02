الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخصائي روسي: المناعة الجماعية أعلى مما كنا نعتقد

الأربعاء، 02-03-2022 10:04 ص

أكثر من 677 ألف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudGhhcWZueS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvaW1hZ2VzLTMtMy5qcGVnIjs=


الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الأربعاء 2ر677 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 435ر3 مليون شخص.اضافة اعلان


ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 62ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 41ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 3ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 09ر0 بالمئة.

وتم تلقي 1743 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1714 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 29 ملاحظة.

واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0cf87bab-da28-4620-bf7f-fb6df952053b

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

M63A2500

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

OfficialHM

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

2202221132946468124984

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

6745031-360096859

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

resize

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة في مأدبا

أخبار متعلقة
412602

دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط - تفاصيل

2202220125722491592376

645 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudGhhcWZueS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvaW1hZ2VzLTMtMy5qcGVnIjs=

615 ألف مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

355437_4_1642011606

أكثر من 600 ألف مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية

fb5deb0f-5d29-4731-8bb9-7b84173dfa96

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

22022614404984672885

الطاقة والمعادن: لاحاجة لتسجيل عداد الخدمات للتعرفة الجديدة