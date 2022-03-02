أكثر من 677 ألف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري -

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بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الأربعاء 2ر677 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 435ر3 مليون شخص.ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 62ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 41ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 3ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 09ر0 بالمئة.وتم تلقي 1743 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1714 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 29 ملاحظة.واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.