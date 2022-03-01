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الثلاثاء، 01-03-2022 01:32 م

764 ألف دولار من اليابان لدعم التعليم بالمدارس في إربد

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الوكيل الإخباري - قدّمت حكومة اليابان، 764 ألف دولار أميركي، لدعم التسجيل والالتحاق بالتعليم في مدارس ابتدائية وثانوية للفئات الأكثر احتياجا في إربد.

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ووقع اتفاقية المنحة، الثلاثاء، السفير الياباني شيمازاكي كاورو ومديرة المشروع في مكتب وورلد فيجن في الأردن ماتسوزاكي سايو.


وتهدف المنحة إلى دعم تحسين البيئة التعليمية خاصة للأطفال الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأطفال خارج المدرسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اللاجئين؛ ولتعزيز قدرة المعلمين وموظفي المدرسة لضمان التعليم الشامل في المدارس الحكومية في محافظة إربد من خلال توفير حصص دعم تعلم اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية، وتأمين مرافق مدرسية خالية من العوائق، إضافة إلى مواد تعليمية، بناءً على خبرة المنظمة الواسعة في هذا المجال سيساهم المشروع في تقليل الفوارق الاجتماعية، وتمكين الأطفال في الأردن.


منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، قدم الأردن الدعم الإنساني للاجئين السوريين، وفق السفارة اليابانية في بيان، التي دعت إلى التخفيف من العبء على الخدمات الاجتماعية العامة في الأردن، مثل التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي للمياه، والتي تستنزف طاقتها بسبب تدفق اللاجئين السوريين.


سيؤدي التعليم الشامل دورا رئيسيا في تحقيق مجتمع "لا يتخلف فيه أحد عن الركب" من خلال توفير فرص تعليمية متساوية للفئات الأكثر احتياجا، وفق البيان.
المملكة



 




 

 


 

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