بدء التسجيل بمشروع دعم سبل العيش في الأردن - رابط

الوكيل الإخباري - بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت منظمة بلومونت عن فتح باب التسجيل في مشروع "دعم سبل العيش في الأردن"، والذي يهدف لدعم تسجيل وترخيص وتطوير المشاريع المنزلية التي تعمل ضمن قطاعات التصنيع الغذائي، والحرف اليدوية، والمهن الفكرية، والخدمات المنزلية في كل من المحافظات التالية: إربد والمفرق وعجلون ومعان والكرك والبلقاء.



يعمل المشروع على تدريب أصحاب المشاريع المنزلية من خلال تطوير منتجاتهم والتسويق لها وتقديم الدعم اللازم لهم عبر عدة مراحل تبدأ من التوعية القانونية ودعم عملية التسجيل والترخيص، وتقديم خدمات التدريب وتطوير الأعمال، وتقديم التوجيه والإرشاد لهم، وربط المشاريع المنزلية مع الأسواق المحلية والمنصات الإلكترونية التسويقية لعرض منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم وتقديم الدعم العيني لهم حسب الحاجة.

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واستفاد ما يزيد عن 400 مشروعاً منزلياً خلال السنوات السابقة، كما تم تسجيل وترخيص 262 مشروع منزلي، وتدريب 216 مستفيد من خدمات التدريب وتطوير الأعمال. كما وتم ربط 188 مشروع مع الأسواق المحلية ومنصات التسويق الالكتروني بالإضافة إلى تقديم الدعم العيني لـ 261 مشروع منزلي لتطوير مشاريعهم.



وقالت كارولين حداد، مدير منظمة بلومونت الأردن، في هذه المناسبة: "نفتخر بشراكتنا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للسنة الرابعة على التوالي والتي ساهمت بتسجيل وترخيص 262 مشروعاً منزلياً".

وأضافت: "للمشاريع المنزلية دور مهم في بناء اقتصاد البلد وذلك من زيادة دخل الأسرة إلى خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش للنساء والشباب واللاجئين".



ويمكن التقديم على المشروع من خلال الرابط التالي:

https://ee.humanitarianresponse.info/x/u0alXxUL



ومن الجدير ذكره أن منظمة بلومونت (Blumont) هي منظمة دولية غير ربحية تعمل مع المجتمعات المحلية لتصميم وتنفيذ برامج باستخدام حلول إبداعية في مجالات الإغاثة والصحة وتحقيق الاستقرار والتنمية في معظم أنحاء العالم.



بدأت المنظمة عملها في الأردن سنة 2003 من خلال تنفيذ عدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة وداخل مخيم الزعتري، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، والمانحين، والمنظمات المحلية لتقديم خدمات مستدامة هدفها الحد من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن وتوفيرالأدوات والموارد اللازمة لزيادة قدرتها على الإكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات الفئات المتأثرة من الحروب والنزاعات.