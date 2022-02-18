الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة

الوكيل الإخباري - جذبت الطبيعة الخضراء التي تكسو سهول وأودية وجبال لواء الكورة غربي محافظة إربد، اليوم الجمعة، آلاف المتنزهين والزوار الذين اكتضت بهم مواقع الحراج، والمساحات الطبيعية وجنبات الطرق.

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وتركزت الحركة السياحية على العديد من المواقع الطبيعية والبيئية التي توافد إليها الزوار من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الاشقاء من دول الخليج، وأهمها خربة دير العسل الواقعة في الريف الغربي من لواء الكورة والذي يتمتع بطبيعة خضراء متميزة، ووادي الريان جنوب اللواء الذي تجري مياه الينابيع من خلاله وسط أشجار الرمان والنباتات البرية، إضافة إلى غابات برقش وحراج بلدات جديتا، وكفرابيل، وكفرعوان وبيت ايدس، وكفر راكب والأشرفية وجفين وجنين الصفا، وأودية زقلاب، وأبو زياد.



وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية، الدكتور أحمد الشريدة، إن نحو 35 ألف زائر توافدوا إلى مناطق لواء الكورة اليوم، ما استدعى تدخل رجال قسم السير لتنظيم حركة المرور، وهو ما انعكس على انتعاش الحركة السياحية والتجارية.



وأشار إلى أن لواء الكورة بما يشتهر به من مواقع سياحية طبيعية متميزة، وشلالات وينابيع يتصدر المركز الأول في المقاصد السياحية على مستوى اقليم الشمال، بالرغم من احتياج العديد من المواقع لمزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية.



ودعا الشريدة الزوار والمتنزهين إلى المحافظة على نظافة مواقع التنزه من المخلفات لإدامة جماليتها ضمن المسؤولية المجتمعية المشتركة مع الجهات المعنية.