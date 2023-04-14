7780 طلبا للحالات الإنسانية في الكشف التنافسي 2023

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الطلبات التراكمية وفق الحالات الإنسانية على الكشف التنافسي في ديوان الخدمة المدنية لعام 2023، نحو 7780 طلبا.

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ووفق الإحصائيات للفئتين الأولى والثانية، تكونت طلبات الحالات الإنسانية في الكشف التنافسي مما يلي: (41.1%) لحالات المعونة النقدية المتكررة، و(29.5%) من ذوي الإعاقة، و(17.8%) من حالة الأربعة أفراد من أسرة واحدة.



كما تكونت من (5.3%) من حالات الزوج والزوجة، و(3.5%) من الحالات الملحة والعوز الشديد، و(2.7%) من الأرامل المعيلات لأبنائهن، و(0.1%) من الأسر التي لديها إعاقات.

