79 ألف مشترك اختياري فعّال بالضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (79) ألف مشترك.

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وأضافت المؤسسة بأن الاشتراك الاختياري مكّن عدداً كبيراً من المشتركين اختيارياً ممن لهم فترات اشتراكات سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاق الرواتب التقاعدية كما وفّر لهم هذا الاشتراك الحماية في حالات العجز أو الوفاة. حيث مكّن الاشتراك الاختياري (47) ألف و(731) مشترك أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.



وبينت أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان سواء كان المواطن مقيماً داخل المملكة أو خارجها متاح إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، مؤكدةً أيضاً أن عملية تسديد الاشتراكات متاحة إلكترونياً من خلال خدمة إي فواتيركم من موقع الحساب البنكي للمؤمن عليه أو من خلال أي بنك داخل المملكة، أو من خلال الحوالات الخارجية على حساب المؤسسة.



وأشارت المؤسسة أن المؤمن عليه يُعدّ مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، على أن يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (17.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع، مبينةَ أن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية تقديم الطلب متوفرة على رابط الفيديو التالي: (https://www.youtube.com/watch?v=WyK8j799p0U).



ووجهت المؤسسة الدعوة لكافة المواطنين بما فيهم المشتركين اختيارياً للتواصل معها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها (الفيس بوك، تويتر، انستغرام)، أو عبر موقعها الالكتروني www.ssc.gov.jo أو بريدها الرسمي [email protected] لأي استفسار أو للسؤال عن حقهم بالضمان، أو الاتصال على الرقم الموحد للمؤسسة (117117) أو الرقم (065008080) من أجل التعرف على أهمية الاشتراك الاختياري وشروطه والحقوق والمنافع والالتزامات التي ستترتب لهم وعليهم بموجب هذا الاشتراك.

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