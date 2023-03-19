الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 09:15 ص

8 إصابات بتصادم 5 مركبات في إربد

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الوكيل الإخباري - أصيب 8 اشخاص، إثر حادث تصادم بين 5 مركبات وقع في محافظة إربد، مساء امس السبت. اضافة اعلان


وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري على إذاعة الامن العام، انه تم اسعاف المصابين الى المستشفى وفتح الطريق امام حركة المركبات. 

وبيّن أنه تم التعامل مع تدهور مركبة خارج الشارع العام على الطريق الصحراوي وتدهور مركبة على جسر الحسا، وأخرى على جسر الإتحاد .

وأضاف أن الرقابة أسفرت عن ضبط مركبة شحن (ديانا) محملة بـ40 راكباً زيادة، بالإضافة لضبط مركبة تسير بسرعة 173 كلم/ساعة وأخرى 165 كلم/ساعة .

 




 

 


 

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