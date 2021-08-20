8 مخالفات لمنشآت سمحت بدخول غير متلقي المطعوم وعدم استخدام تطبيق سند

الوكيل الاخباري -

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تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا وخاصة ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم حدوث الاكتظاظ داخل المحلات .وحررت فرق الرقابة التابعة للوزارة أمس 41 مخالفة لأوامر الدفاع منها 33 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء كمامة و مراعاة مسافات التباعد.كما تم تحرير 8 مخالفات لمنشآت" مطاعم ومقاهي ومحلات حلويات، لعدم استخدامها تطبيق سند وعدم ارتداء العاملين فيها الكمامة وإدخال رواد لهذه المنشآت غير متلقين لمطعوم الوقاية من فيروس كورونا وتوزعت المخالفات على مطاعم ومقاهي وغيرها.