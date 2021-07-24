تخوف حكومي يسيطر على المشهد بعد ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية

الوكيل الإخباري - بعد الارتفاع الملحوظ في نسبة الفحوصات الإيجابية ووفيات فيروس كورونا في المملكة ، بدا جليّا ضرورة التشديد على الإجراءات الوقائية ضرورة ملحة ، خاصة بعد إعلان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري دخول الأردن موجة ثالثة .

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التخوّف الحكومي ، خلال الأيام القليلة الماضية ، هو العنوان العريض لتصريحات عدد من مسؤولين في الحكومة ، على وقع انتشار متحورات الفيروس ، أمام تحدٍ واضح للانتصار على الوباء .

الحكومة راهنت أمام المواطنين أنها قادرة على تجاوز الجائحة ، من خلال التشجيع على التطعيم للوصول إلى صيف آمن ، مع فتح القطاعات ومع إلغاء الحظر الشامل ، وتعديل ساعات الحظر الجزئي .

وعودة إلى تصريحات عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، لـ"الوكيل الإخباري" فإنه طمأن الأردنيين بأن عودة الحياة إلى مجاريها باتت على الأبواب والتي ستكون الاول من أيلول القادم ، في حال استقرار المنحنى الوبائي ، والتزام المواطنين ، وزيادة وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح .

يشار إلى أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت اليوم السبت (2.92%) وذلك بعد اجراء (16620) فحصا مخبريا، مقارنة بـ (2.18%) ليوم أمس الجمعة، كما بلغ عدد الوفيات 15 وفاة السبت .