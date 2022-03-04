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الجمعة، 04-03-2022 10:59 ص

820 مقترعا بانتخابات شعبة الهندسة الكهربائية وفوز "المعمارية" و"الكيميائية" بالتزكية

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الوكيل الاخباري - بدأت الجمعة عند التاسعة صباحا انتخابات المجلس والهيئة المركزية لشعبة الهندسة الكهربائية للدورة التاسعة والعشرين (2022-2025)، فيما فازت شعبتا الهندسة المعمارية والهندسة الكيميائية بالتزكية.

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وبلغ عدد المقترعين خلال الساعة الأولى 820 مقترعا، وفق نقابة المهندسين.


وقال رئيس لجنة إدارة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين علي ناصر، إن النقابة قامت بتوفير صناديق اقتراع للشعبة الهندسية التي ستجرى انتخاباتها، في فروع النقابة في المحافظات لتسهيل عملية الاقتراع على المهندسين.


ولفت إلى أن الهيئات العامة التي انعقدت الخميس، تم خلالها تحديد اللجان المشرفة على الصناديق لضمان الشفافية والنزاهة والسير بالإجراءات حسب الأصول، مبينا أن صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساء، ليبدأ بعدها التحضير لعملية الفرز.


وفيما يتعلق بصناديق الاقتراع، قال ناصر إن عدد صناديق الاقتراع في المركز الرئيسي صندوقان بينما يبلغ عددها في الفروع صندوق في كل محافظة باستثناء محافظة مأدبا لا يوجد بها صندوق اقتراع، مشيرا إلى أنه بإمكان الانتخاب في أي فرع من فروع النقابة، باستثناء فرع مأدبا.


ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة 6 من مساء الجمعة.


 




 

 


 

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