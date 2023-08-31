الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 11:09 ص

9 إصابات بتصادم 4 مركبات في المفرق وهذه حالتهم الصحية

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الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات، في منطقة جابر، بمحافظة المفرق.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة

من جهته قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور عوض الخزاعلة، إنه وصل إلى المستشفى 9 إصابات جراء الحادث. 

وبيّن الخزاعلة لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم اجراء التدخلات الطبية اللازمة لمصابين، حيث تم إدخال 6 حالات لأقسام المستشفى، فيما غادر 3 منهم. 

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمصابين الـ 6 متوسطة، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي حالة حرجة.

 




 

 


 

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