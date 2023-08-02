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الأربعاء، 02-08-2023 04:30 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان، اليوم الأربعاء ، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة أزالت الاعتداءات، استمراراً لحملتها لوقف الاعتداءات على قناة الملك عبد الله وسحب المياه بطريقة غير مشروعة؛ بهدف تأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

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وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد من البرابيش بأقطار مختلفة ضمن المنطقة الممتدة من أبوالزيغان، لغاية تلة الرمل، تعود لوحدات زراعية ليس لها حقوق مائية.

 




 

 


 

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