الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

الدغمي يبحث مع العسومي موقف البرلمان العربي من الاعتداءات في القدس

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

بنك الدم يناشد المواطنين التبرع بالدم في رمضان عبر برنامج الوكيل

الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وصول أول رحلة تجارية من صنعاء إلى عمّان الأحد المقبل بعد موافقة أردنية

المنطقة العسكرية الشرقية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 21-04-2022 10:18 م

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

2


الوكيل الاخباري - أغلقت نقابة المهندسين باب الترشح لانتخابات نقيب المهندسين ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة التي ستجري مطلع شهر أيار المقبل.

وانتهت فترة التسجيل بترشح 9 مهندسين للتنافس على منصب النقيب، فيما ترشح لمنصب نائب النقيب، 5 مرشحين، وترشح لعضوية مجلس النقابة 3 مرشحين عن شعبة الهندسة المدنية، كما ترشح عن شعبة الهندسة المعمارية مترشحان، وترشح في شعبة الهندسة الميكانيكية مترشحان، وعن شعبة الهندسة الكهربائية التي تمثل في المجلس بمقعدين، ترشح 4 ، وعن شعبة هندسة المناجم والتعدين ترشح 4 مترشحين، وعن شعبة الهندسة الكيماوية تقدم مترشحان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420222005028107786420

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

w

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

420222004541200793031

الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

fff

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

w

وصول أول رحلة تجارية من صنعاء إلى عمّان الأحد المقبل بعد موافقة أردنية

w

المنطقة العسكرية الشرقية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

أخبار متعلقة
320222595931903745487

بحث التعاون المشترك بين نقابتي المهندسين و المقاولين

ffffsss

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين

420222221511630285268

المهندسين تطلق حملة الخير في شهر الخير

42022194816700517935

مهندسو العقبة يحتفلون بذكرى الكرامة ويوم الأرض

القضاء

63 مرشحا لانتخابات "المحامين" منهم 10 لمركز النقيب

220229113411243700822

الجامعة الهاشمية تطلق الفرع الطلابي للجمعية الأميركية للتعليم الهندسي