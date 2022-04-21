9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

الوكيل الاخباري - أغلقت نقابة المهندسين باب الترشح لانتخابات نقيب المهندسين ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة التي ستجري مطلع شهر أيار المقبل.



وانتهت فترة التسجيل بترشح 9 مهندسين للتنافس على منصب النقيب، فيما ترشح لمنصب نائب النقيب، 5 مرشحين، وترشح لعضوية مجلس النقابة 3 مرشحين عن شعبة الهندسة المدنية، كما ترشح عن شعبة الهندسة المعمارية مترشحان، وترشح في شعبة الهندسة الميكانيكية مترشحان، وعن شعبة الهندسة الكهربائية التي تمثل في المجلس بمقعدين، ترشح 4 ، وعن شعبة هندسة المناجم والتعدين ترشح 4 مترشحين، وعن شعبة الهندسة الكيماوية تقدم مترشحان.

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