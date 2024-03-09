926 مليون دينار صادرات صناعة عمان خلال شهرين

الوكيل الاخباري -

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بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، 926 مليون دينار، مقابل 1.272 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.وحسب معطيات إحصائية سجلت صادرات 5 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت الباقية بنسبة تراوحت بين 5 % لقطاعي الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، و58 بالمئة لقطاع التعدين.واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان مسجلة مجتمعة ما قيمته 573 مليون دينار.وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي لنحو 211 مليون دينار مقابل 195 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8 بالمئة.وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى نحو 138 مليون دينار مقابل 120 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.