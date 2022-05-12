953 مليون دينار قيمة فواتير دفعها الأردنيون إلكترونياً في نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات الدفع الإلكتروني التي نفذها الأردنيون خلال نيسان الماضي، ارتفعت بمقدار 95 مليون دينار، بالمقارنة مع اذار الماضي، لتسجل مبلغ إجمالي وصل إلى 953 مليون دينار.

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