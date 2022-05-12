953 مليون دينار قيمة فواتير دفعها الأردنيون إلكترونياً في نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات الدفع الإلكتروني التي نفذها الأردنيون خلال نيسان الماضي، ارتفعت بمقدار 95 مليون دينار، بالمقارنة مع اذار الماضي، لتسجل مبلغ إجمالي وصل إلى 953 مليون دينار.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" انخفاض في عدد حركات الدفع بمقدار 571 ألف حركة، بالمقارنة مع شهر آذار، ليصل إجمالي عدد الحركات إلى 3 مليون حركة.
وأشارت الأرقام إلى أن المفوترين الأكثر تلقي "لعدد حركات الدفع" من خلال النظام كانت من نصيب قطاع الاتصالات والتي وصلت إلى نسبة 39%، وقطاع الخدمات الاساسية 24%، والمؤسسات الحكومية 19% و للقطاعات الاخرى 14%، والخدمات المالية 4%.
وبينت النسب، أن المؤسسات الحكومية كانت الأعلى في تلقي "قيمة حركات الدفع" التي تمت خلال الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 81%، تلتها القطاعات الاخرى بنسبة 7%، ثم الخدمات الاساسية بنسبة 4%، ثم الاتصالات 2%.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة