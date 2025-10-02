روسيا: انخفاض معدل التضخم العام إلى 8%

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "يواصل معدل التضخم في أسعار المنتجات والخدمات في كافة مناطق البلاد التباطؤ، وفي أيلول الماضي انخفض معدل التضخم العام إلى نحو 8% مقارنة بنحو 8.5% في آب، تعمل الحكومة على المحافظة على سعر الروبل وضبط معدلات التضخم بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض إلى نهاية العام الحالي".
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا
-
الإمارات تضخ 22 مليار دولار في مصر
-
النفط ينتعش وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يتراجع ونظيره الأسترالي يرتفع