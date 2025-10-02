الخميس 2025-10-02 11:29 م
 

روسيا: انخفاض معدل التضخم العام إلى 8%

الخميس، 02-10-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-  أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن تباطؤ وتيرة نمو التضخم في الأسعار والخدمات في البلاد مشيرًا إلى أن معدل ارتفاع الأسعار السنوي في أيلول الماضي بلغ نحو 8%.اضافة اعلان


وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "يواصل معدل التضخم في أسعار المنتجات والخدمات في كافة مناطق البلاد التباطؤ، وفي أيلول الماضي انخفض معدل التضخم العام إلى نحو 8% مقارنة بنحو 8.5% في آب، تعمل الحكومة على المحافظة على سعر الروبل وضبط معدلات التضخم بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض إلى نهاية العام الحالي".
 
 
