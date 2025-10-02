الجمعة 2025-10-03 01:22 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الخميس، 02-10-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما انخفض، سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولار ليصل إلى 60.63 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 78 نقطة، ليصل إلى 46519 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 88 نقطة ليصل إلى 22844 نقطة.


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 4 نقاط ليصل إلى 6715 نقطة.

 

بترا

 
 
